One Plus 13,One PlusS ಪೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ...! 

ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುಂಬರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 13, ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಸೇಲ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 13 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
OnePlus 13 ಡೀಲ್: X (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ OnePlus ಕ್ಲಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುಂಬರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್, OnePlus 13, ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 69,999. ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು Amazon ಉತ್ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ರೂ. 57,999 ಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
OnePlus 13 ಜೊತೆಗೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೂ.54,999 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ OnePlus 13s 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ.47,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 4 ರೂ. 25,499 ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 5 ರೂ. 25,499, ರೂ. 28,749 ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 4 ಲೈಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 15,999 ನಾರ್ಡ್ ಸಿಇ 4 ರೂ. 18,499 ಈ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, OnePlus 13 6.82-ಇಂಚಿನ Quad-HD+ LTPO ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ ಮತ್ತು 4,500 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Snapdragon 8 Elite ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು Android 15-ಆಧಾರಿತ Oxygen OS 15.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-808 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂವೇದಕ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. OnePlus 13 100W ವೈರ್ಡ್ ಸೂಪರ್VOOC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.