ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ! ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಟ ಮತ್ತ ತಲುಪಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಇದೀಗ ಬಂಗಾರ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ನಿರಾಳರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 469 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 469 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 109,264 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ. ಗೆ 469 ರೂ. ಆದರೆ 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4690 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 995 ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,08826 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 916 ಶುದ್ಧತೆಯ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,00,086 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 750 ಶುದ್ಧತೆಯ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 81,948 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. 585 ಶುದ್ಧತೆಯ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 63,919 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಬುಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದು 0.2% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 3,681.39 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ 0.2% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 3,717.8 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು.