ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ

drop in gold rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ 19,600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ
gold rate today: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ 100 ಗ್ರಾಂನ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠದಿಂದ 19,600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 1,960 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,01,240 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂನ 10,12,400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇತ್ತು.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 92,800 ರೂ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 9,28,000 ರೂ. ಇತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ 10,33,100 ರೂ.ಗಳಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 19,600 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು 1,03,310 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೀಗ 1,960 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.