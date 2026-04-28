Written ByManjunath NaragundUpdated byManjunath Naragund
Published: Apr 28, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Apr 28, 2026, 05:46 PM IST

Huge drop in gold prices Gold prices: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಇಂದು ಬಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,420 ರೂದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,53,280 ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು 1,300 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 1,40,530 ರೂ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,56,060 ರೂ ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಇಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ತನಿಷ್ಕ್, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜೋಯಾಲುಕ್ಕಾಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ.  

ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಪಾಲಿಸಿ ದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ IPL ನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್‌.. RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರನ್‌

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ IPL ನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್‌.. RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರನ್‌

IPL 202636 min ago
2

ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಇರಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

Dayananda Sagar University39 min ago
3

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು 'ದಾಸವಾಳದ ಟೀ': ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಪ್ ಸೇವಿಸಿ, ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ!

Hibiscus Tea Benefits58 min ago
4

RCB ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಾಕಿ ಅಳುತ್ತಿರೋ ಬಾಲಕ!

RCB vs DC1 hr ago
5

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 11,127 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ

RRB ALP 2026 Notification1 hr ago