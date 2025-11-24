ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ

Gold Price Drop: ನವೆಂಬರ್ 24, 2025ರ ಈ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 24, 2025ರ ಸೋಮವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು 710 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 650 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 530 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ನ.23ರಂದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,25,990 ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,25,280 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ (ನ.23) ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ 11,550 ರೂ. ಇದ್ದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 650 ರೂ. ಇಳಿದಿದ್ದು 1,14,850 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ (ನ.23) ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ 94,530 ರೂ. ಇದ್ದ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 530 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 94,000 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 24, 2025ರಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ.ಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 71 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 65 ರೂ. ಇಳಿಕೆದಿದ್ದು, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 53 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಗೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (ನವೆಂಬರ್ 24, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ), 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (1 ಗ್ರಾಂ) : 12,528 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (1 ಗ್ರಾಂ) : 11,485 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (1 ಗ್ರಾಂ) : 9400 ರೂ.