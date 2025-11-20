ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ

ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಜಾರ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ, ಮದುವೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಂದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 1003 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿಡು ಬಂದಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋದುವುದಾದರೆ, 919 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ 2280 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 155840 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ.
MCX ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಶೇ. 0.23 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 122,768 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 0.45 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 155,808 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.