ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಒಂದೇ ದಿನ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ

drop in gold rate: ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇಂದು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, 10,01,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, 91,800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 1,00,150 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 91,800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 550 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 111225 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.