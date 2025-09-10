ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 34,224 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ನೋಡಿ

Big Drop In Gold rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 34,224 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಜನರು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕನಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 12,200 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,37,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರಬಹುದು.
ಸರಕು ತಜ್ಞ ಕಿಶೋರ್ ನಾರ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,200 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 97,800 ರೂ.ಗಳಾಗಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $300-400 (5-8%) ಕುಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 25,669 ರೂ.ಗಳಿಂದ 34,224 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.
10 ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 9,200 ರೂ.ಗಳಿಂದ 12,200 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಆಗ ಅದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.