ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ..! ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ದೈನಂದಿನ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯವು, ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ, ವೃತ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೊಡಕುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 9,
ವೃಷಭ: ಕೋರ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಾಧ್ಯ. ಆಸ್ತಿಯ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಧಾವಂತ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 22, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ.
ಮಿಥುನ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕಾಳಜಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ನವೀಕರಣ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 8, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ತಮ್ಮ-ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ದಿನವನ್ನು ಖುಷಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ ತರುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ.
ಸಿಂಹ: ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ ಅಗತ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಮೆಜೆಂಟಾ.
ಕನ್ಯಾ: ಕುಟುಂಬದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನ. ದೀರ್ಘ ಓಟದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸಂಭವ.ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 17, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ.
ತುಲಾ: ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಆನಂದ ತರುತ್ತದೆ.ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 18, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ನೇರಳೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲಘುತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕೇಸರಿ.
ಧನು: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಮನ್ನಣೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ. ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ. ಕುಟುಂಬದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 7, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಬೆಳ್ಳಿ.
ಮಕರ: ಆಸ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕು ಸಂಭವ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ. ದೇಹದ ಆರ್ದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 3,
ಕುಂಭ: ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬಾಕಿಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 6,
ಮೀನ: ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ. ಕುಟುಂಬದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 11, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ.