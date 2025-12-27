English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದ ಈ ಆರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ..!

ಭಾರತದ ಈ ಆರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ..!

ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 222.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ರಷ್ಟಿದೆ. 

ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಬನ್ಸ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಕಿಯಾ-ಜಗ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 125.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಖನಿಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

103 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ  ರಾಮಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿವೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋನ್‌ಭದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಭರವಸೆಯ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಸೋನಾಪಾಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, 

