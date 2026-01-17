English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ

Gold Reserves: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
 
Gold Reserves: ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತೀವ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ದೂಡಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ‘ಮ್ಯಾಡೆನ್’ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.  

ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಕ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೌರಾ–ಮಸ್ಸಾರಾ, ವಾಡಿ ಅಲ್ ಜಾವ್, ಉರುಕ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ ಅಸ್ ಸಲಾಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಡೆನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಪತ್ತೆಯಿಂದ, ಮನ್ಸೌರಾ–ಮಸ್ಸಾರಾ ಗಣಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 10.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೇ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ‘ವಿಷನ್ 2030’ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

