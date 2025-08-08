ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಶೇ.58 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.2 ಅಥವಾ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಶೇ.60 ಅಥವಾ ಶೇ.61 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ.60-61 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ಡಿಎಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಸ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ 2025 ಕ್ಕೆ ಡಿಎ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಡಿಎ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.2 ಅಥವಾ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಒಟ್ಟು ಡಿಎ ಶೇ.60 ಅಥವಾ ಶೇ.61 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು 60-61% DA ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 50% DA ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ 50% ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ 50% ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 8 ನೇ ವೇತನ ಗುಂಪಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಾಕಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು.
ಈಗಿರುವ 61% DA ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು HRA ಮತ್ತು TA ನಂತಹ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 50% DA ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದು 2016 ರಿಂದ 2026 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 50% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿದಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ.
ಜನವರಿ 1, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಡಿಎ ಸುಮಾರು 60-61% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಎಯ 50% ಮಾತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ, ಡಿಎ ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.