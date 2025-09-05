ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ

ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎ ದರಗಳು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಐಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಡಿಎ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೇತನವು ಒಂದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕೊರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಭತ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ, ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜುಲೈ 2025 ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI) ದತ್ತಾಂಶವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 125% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2.57 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೊಸ ವೇತನ ಸೂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲಿವೆ. AICPI-IWನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಡಿಎ ದರಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಯೋಗವು ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.