ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ

ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.  ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 
EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಡೇರುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.  ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ.  

EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7  ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.  ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು.  

ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ 12% ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.  

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದು,  ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.    

ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.   

pension Pension Hike Minimum Monthly Pension EPFO. EPFO Latest news

