ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ., ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ

ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ (ಸಿಪಿಸಿ)ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 
8ನೇ CPC ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 7ನೇ CPCಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.  ಇದು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರ  ಪಿಂಚಣಿ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  

ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು - ಹೊಸ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಕವನ್ನು - 8ನೇ CPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.86 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ CPC ಯಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 2.57 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

2016 ರಲ್ಲಿ 7 ನೇ CPC ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು 18,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು ರೂ. 9,000 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.  ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

2.86 ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಹಂತ 1: ರೂ 18,000 → ರೂ 51,480 ಹಂತ 5: ರೂ 29,200 → ರೂ 83,512 ಹಂತ 10: ರೂ 56,100 → ರೂ 1,60,446 ಹಂತ 13A: ರೂ 1,31,100 → ರೂ 3,74,946 ಹಂತ 18: ರೂ 2,50,000 → ರೂ 7,15,000

ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ನಂತಹ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರವು ಅದೇ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ  9,000 ರೂ. ಯಿಂದ   (7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ) 25,740 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸುಮಾರು 186 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.   

