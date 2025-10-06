ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 13,800 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

gold rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ತಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06 ರಂದು 100 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,700 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬಂಗಾರ, ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06 ರಂದು, 100 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 12,07,700 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,370 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,20,770 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 1,10,700 ರೂ. ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 11,07,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 90,580 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಕೆಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ತಲುಬಹುದಾಗಿದೆ.