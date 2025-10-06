English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 13,800 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

gold rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 
1 /6

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ತಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 06 ರಂದು 100 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,700 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

2 /6

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬಂಗಾರ, ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ಡಾಲರ್‌ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

3 /6

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 06 ರಂದು, 100 ಗ್ರಾಂ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 13,700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 12,07,700 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 

4 /6

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,370 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,20,770 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

5 /6

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 1,10,700 ರೂ. ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 11,07,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 90,580 ರೂ. ಆಗಿದೆ. 

6 /6

ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಕೆಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ತಲುಬಹುದಾಗಿದೆ.

Gold price Gold price today Today Gold Rate Gold rate today

Next Gallery

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ