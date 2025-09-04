EPS Pension:ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ! ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

EPS ಎನ್ನುವುದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. EPS ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
EPFO ಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರ: EPS= ಸರಾಸರಿ ವೇತನ x ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸೇವೆ/ 70. ಇಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ಎಂದರೆ ಮೂಲ ಸಂಬಳ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಸೇವೆ 35 ವರ್ಷಗಳು. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 1,000. ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ವೇತನ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15000x8.33= 1250 ರೂ.
ಗರಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವರ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಪಿಎಸ್ = 15000 x35 / 70 = ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 7,500. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 7,500 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಪಿಎಫ್ಒದಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ವಾದ.
ಇಪಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಯಸಿದರೆ, 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 50 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನೌಕರರು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ + ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತ/ಕಂಪನಿಯು ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ/ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 8.33% ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು 3.67% ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.