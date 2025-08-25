English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಹಣ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಸುಸಮಯ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗ. ಈ ಯೋಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಸಮೃದ್ದಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ.   
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವಿದ್ದಾಗ  ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.   

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಂದು, ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಗುರು ಕೂಡಾ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ :  ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ.  ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇದು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲುಗಳು ಗೆಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು. 

ಕುಂಭರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ.  ಸ್ವಂತ ಮನೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು.   

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

