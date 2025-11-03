12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸೇರಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಂಸ ರಾಜ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐದು ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಗೂಡುವುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗುವುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಆದಾಯ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ದಿಯಾಗುವುದು. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ಈಡೇರುವುದು .
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು. ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .