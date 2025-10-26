ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ರಾಜ ಯೋಗ : ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುವ ಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು! ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು

ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದು. ಮನೆಯಾಗಲಿ, ಕಚೇರಿಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ನಡೆಯುವುದು. ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದ ಆಗಮನವಾಗುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಧಿಯು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದು. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.