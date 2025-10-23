English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ರಾಜಯೋಗ ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸರ್ವ ಸುಖ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ! ಜೊತೆಗೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ

18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರ್ವ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದಾಗುವುದು. 
ರಾಹು ಎಂದ ಕೂಡಲೇ  ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವವನು ಎನ್ನುವುದೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ರಾಹು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.  

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮಂಗಳಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಾಹುವಿನ  ಈ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಯೋಗ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಖ,ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮದಾಗುವುದು. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ   ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆ ಎದುರಾದರೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ. ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.    

ಕರ್ಕ ರಾಶಿ : ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿಯೇ  ಬಿಡುವಿರಿ. ರಾಹುವಿನ ದಯೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಸುಖ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಇಚ್ಛೆ ಈಡೇರುವುದು.    

ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

