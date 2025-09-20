ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಕಲೆ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿರುವುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗುವುದು. ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಶುಕ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಮಧುರವಾಗಿರುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.