50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಗ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.
ಸಂಪತ್ತು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಕೇತು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಅದೃಷ್ಟ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸರ್ವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೂ ಈಡೇರುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ : ತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಎದುರಿಗಿರುವವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.