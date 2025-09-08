English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರನು ಆಶ್ಲೇಷ  ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ . ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದೇ ಶುಕ್ರನು ಆಶ್ಲೇಷ  ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.  
 
1 /5

ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಆಶ್ಲೇಷ  ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.   

2 /5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು.  ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗುವುದು. ಸಾಲದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. 

3 /5

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು.   ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯ,.   

4 /5

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು.  ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ಕೆಲಸವೆ ಆಗಿರಲಿ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಆಗಿರಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗುವುದು.  ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು. 

5 /5

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನುಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

SHUKRA GOCHARA Shukra Gochara effect Venus Star Transit Venus star transit effect

Next Gallery

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಚಂದ್ರ: ರಕ್ತಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನ!