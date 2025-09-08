ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರನು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ . ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದೇ ಶುಕ್ರನು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗುವುದು. ಸಾಲದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯ,.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ಕೆಲಸವೆ ಆಗಿರಲಿ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಆಗಿರಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗುವುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನುಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.