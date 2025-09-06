English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ.. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!

Coconut price: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸದ್ಯ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದರ ಬೆಲೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Coconut price: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರ ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ 22 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 23 ಸಾವಿರದಿಂದ 24 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.  

ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  

ಗಾತ್ರ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗಿದೆ.  

ಈ ತಿಂಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ.  

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈಗ ರೈತರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಮುಂಬರುವ ದಸರಾಗೆ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಕರೆಗೆ ಸಾವಿರ ಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.  

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

