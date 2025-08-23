ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ... ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10,900 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ

rise in gold rate: ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,900 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
rise in gold rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಂದು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸುಂಕದ ಅಪಾಯ ಅರಿತ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,900 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, 10,13,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, 9,31,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,090 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1,01,620 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 39,150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.