ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ಗುರು ಗ್ರಹ ಈ ವರ್ಷಅತ್ಯಂತ  ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
 
ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (1ನೇ, 4ನೇ, 7ನೇ, ಅಥವಾ 10ನೇ) ಅಥವಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯೋಗ  ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಯೋಗವಗಿದೆ.  

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ  ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.   

ತುಲಾ ರಾಶಿ:ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ.    ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುವುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುವುದು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :  ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

