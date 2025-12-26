English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..

 Aishwarya rai red shawl history: 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಸರಳವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. 
ನೀವು 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಮ್ ದಿಲ್ ಚುಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದು.   

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು.  

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಶಾಲ್‌ನ್ನು ಲುಕ್‌ ಆಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು.. ಆದರೆ ಶಾಲುಗಳು ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಅಡಗಿದೆ.  

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.   

ಆದರೆ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಮೀರ್ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿಯ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ನ ಕಪ್ಪು ಉಡುಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

ಕೊನೆಗೆ, ನಂದಿನಿ ವನರಾಜ್, ಅಂದರೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದಾಗ, ಅವಳ ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವಳು ತನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಮರೆತು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ವನರಾಜ್ ಅವರ ಭೇಟಿ, ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.   

