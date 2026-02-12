English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
6 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು 20 ಅಡಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಬೆಡ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಪ..! ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..

Bed for 6 Wife : ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮೆಂಟೈನ್‌ ಮಾಡೋದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭೂಪ ಬರೊಬ್ಬರಿ 6 ಚೆಲುವೆಯರಿಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ, ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ 20 ಅಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?
ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ ಮೂಲದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫುಯೆನ್ಸರ್‌ ಆರ್ಥರ್ ಒ ಉರ್ಸೊ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾವೊ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 9 ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಅವರನ್ನು ತೊರೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರಿಗೆ 6 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ಸಾವೊ ಒಂದು ಬೃಹತ್‌ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಈ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೂ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕೆ 15 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಜನರು ಮಲಗಿದರೂ, ಅದು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ..

ಆರ್ಥರ್ ಈ ಹಾಸಿಗೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಸುಮಾರು 7 ಅಡಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಲುವಾನಾ ಕ್ಯಾಜಕಿ, ಎಮೆಲಿ ಸೌಜಾ, ವಾಲ್ಕಿರಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್, ಒಲಿಂಡಾ ಮಾರಿಯಾ, ಡಾಮಿಯಾನಾ ಮತ್ತು ಅಮಂಡಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಸಾವೊ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..

Viral post big bed six wife Brazilian Influencer ARTHUR O URSO polyamory lifestyle

