Relationship Tips: ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬದಲು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಬಳಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಹಳೆಯ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಜೀವನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚವು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಪೋಷಕರ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಆಡಬೇಡಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ದುರ್ನಡತೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಡಬಹುದು. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಗಾತಿಯ ದೋಷ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಡಿ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಗುಣವಾಗದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರು ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹುಡುಗರ ವಿಷಯಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಬಹುದು
ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ: ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಿರಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. (ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)