ದುಬೈನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದವನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ಕಥೆ, ಕೋಪದ ಬರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು ರಕ್ತ..! ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

crime news update: ಕೋಟಿ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ದುಬೈನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
crime news: ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದುಬೈನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28) ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ, ಅವನು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಮೃತ ಮಹಿಳೆಗೆ 27 ವರ್ಷ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮಂಜು. ಮಂಜುನನ್ನು ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಧರ್ಮಶೀಲಂ. ಅವನಿಗೆ 30 ವರ್ಷ. ಅವನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈನಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದನು.
ಮೃತ ಮಂಜುವಿನ ತಂದೆ ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ 9:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಶವಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕವು. ಮಂಜು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಆಕೆಯ ದೇಹವು ಇರಿತದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಮೃತ ಧರ್ಮಶೀಲಂ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಉಲ್ಲಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಧರ್ಮಶೀಲಂ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಂದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.