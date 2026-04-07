Summer Refreshing Drinks: ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತೆಂಗಿನ ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾನೀಯ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅದು ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿತ್ಯ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೂಸ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಪುಡಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಖ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.
ನೀವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸವು ದೇಹವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.