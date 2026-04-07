ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!

Summer Refreshing Drinks: ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 
 
1 /6

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.   

2 /6

ತೆಂಗಿನ ನೀರು ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾನೀಯ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಇದ್ದು ಅದು ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆನ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.  

3 /6

ನಿತ್ಯ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೂಸ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

4 /6

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಪುಡಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.   

5 /6

ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಖ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.   

6 /6

ನೀವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸವು ದೇಹವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.   

ನನಗೆ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿದೆ, 4 ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ..! ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ತ್ರಿಶಾ