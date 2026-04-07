Kevin Pietersen on IPL: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಹಲವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದರೂ,ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಾಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಇಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದವು ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 104 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ 150 ರಿಂದ 160 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು. ಮಂಡಳಿಯ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 33 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು" ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು
