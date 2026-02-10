T20 World Cup:‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡು ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್!

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಡ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲಿರಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಓಪನರ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭಯಾನಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ತೋರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫೆವರೀಟ್ ಶಾಟ್ ಎಂದರೆ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ (Pull Shot) ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೇ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಟ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಚ್ಚು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಹೆಡ್ ಅವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.