'ನಾನು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ'-ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನ ಸ್ಪೋಟಕ ಪೋಸ್ಟ್ 

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಚೇದನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನೇರ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅಪರ್ಣಾ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಒಡೆಯುವವಳು ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.ಅವಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ.ಇದೀಗ, ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ , ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಮನ್ ಬಿಶ್ತ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ, ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಹಚರರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅಪರ್ಣಾ ಅವರ ಪತಿ ಪ್ರತೀಕ್, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ವಿನಾಶಕಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ಅಪರ್ಣಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.