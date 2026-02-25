English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ, Semifinal, Final ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ..!

Kolkata Semifinal, Ahmedabad Final: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌, ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಟಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಾದರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ್ರೆ, ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಣ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ICC) ಹೇಳಿದೆ.
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌, ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌, ಫೈನಲ್‌ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಜತೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌, ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಲಂಕಾದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಹಣ ಐಸಿಸಿ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ.       

ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಮಾರ್ಚ್‌ 4 ರಂದು, ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಚ್‌ 5 ರಂದು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್‌ 8 ರಂದು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.    

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌- 1ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲೊಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 4 ರಂದು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜತೆ ಬೇರೆ ತಂಡ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊಲೊಂಬೊದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಸ್‌, ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.      

