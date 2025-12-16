English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ..!

 smriti mandhana rankings first place: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಸಾಧಿಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 
1 /5

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಸಾಧಿಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 

2 /5

ನಿನ್ನೆಮಂಗಳವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ..ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ..

3 /5

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಶ್‌ ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

4 /5

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

5 /5

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ತಾರೆಯರು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

smriti mandhana icc womens ranking first place

