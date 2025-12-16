ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ..!

smriti mandhana rankings first place: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಸಾಧಿಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ನಿನ್ನೆಮಂಗಳವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ..ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ರಶ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ತಾರೆಯರು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.