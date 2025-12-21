English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ...

Vitamin B12 Deficiency: ವಿಟಮಿನ್ B12 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆ, ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್‌ಎಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಅದು ದೈಹಿಕ, ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....
1 /5

ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ: ವಿಟಮಿನ್‌ B12 ಕೊರತೆಯು ನರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ.

2 /5

ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ: ವಿಟಮಿನ್‌ B12 ಕೊರತೆಯು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

3 /5

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್‌ B12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

4 /5

ಚರ್ಮವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ವಿಟಮಿನ್‌ B12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚರ್ಮವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

5 /5

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

