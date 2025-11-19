ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

White hair care tips : ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವೇನು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 'ಆರಂಭಿಕ ಬೂದು ಕೂದಲು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ..
ಕೆಲವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವ ಮೂಲಕ ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ..? ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂದಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ, ಕೂದಲಿನ ಕೋಶಕದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶಕವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮೆಲನಿನ್. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೋಶಕದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಾಗ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವುದರಿಂದ ಕೋಶಕದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು, ಇದು ಕೆಂಪು, ಊತ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳಂತಹ ಉಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಿಳುವುದರಿಂದ ಕೋಶಕವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಗುರುತುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.