ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!

Stress Free Tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ.
ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ.
ಇಡೀ ದಿನದ ಆತುರ, ಕೆಲಸ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಇಡೀ ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜನರು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬದಲು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ : ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ.
ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ : ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆ : ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ : ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶವಾಸನ ಅಥವಾ ಬಾಲಾಸನವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ