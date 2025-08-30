English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದರೆ ಸಿಗುತ್ತೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ.. ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ..

profitable agriculture: ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿಯ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬೇಸಾಯವನ್ನಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಯದಿರುವ ಕಾರಣ ಇದರ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
1 /6

Carrot farming: ಭಾರತವನ್ನು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ಬೇಳೆ ಮುಂತಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತರಕಾರಿಯ ಕೃಷಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಲಿದೆ.

2 /6

ರೈತರು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು 90 ರಿಂದ 110 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 8ರಿಂದ 12 ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು   

3 /6

ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸದಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.   

4 /6

ಇದಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೂಸ್, ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.  

5 /6

ಇನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ  ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ  ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ತ್ವರಿತ ಕೊಯ್ಲು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಡಿಕೆ – ಈ ಎಲ್ಲವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

6 /6

ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹20ರಿಂದ ₹40 ವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ರೈತರು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ, ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Carrot farming profitable agriculture Indian farmers income high yield crops organic carrots sustainable farming vegetable cultivation market demand carrot production in India cash crop for farmers modern farming techniques agribusiness opportunity Rural Development farming profit carrot supply chain healthy food market carrot cultivation methods seasonal farming in India export quality carrots farmers livelihood improvement. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸಾವಯವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ರೈತರಿಗೆ ನಗದು ಬೆಳೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಲಾಭ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸುಧಾರಣೆ.

Next Gallery

ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌