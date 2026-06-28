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Vastu For Home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ! ಬಡತನ ಕಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 28, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:53 PM IST

ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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Vastu Tips: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟದ್ದೋ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು (Empty Plastic Box) ಎಸೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಗೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  

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ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇವು ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೇ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವೇ ಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿಕ್ಕು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಅಲ್ಲದೇ ಕಸ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಿರುವವರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ಬಿಸಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೇರೇನಾದರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

 

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ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಇಡಬಹುದೇ
ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಶೋ-ಪೀಸ್ (ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು) ಶುಭಕರ
ಮನೆಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಕು.

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