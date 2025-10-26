ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!

India vs Iran Currency: ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸಮಾನ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ನಿಜ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
10,000 ರೂ. ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗೆ ಸಮನಾಗುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಂಬಲರ್ಹವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಅಂತಹ ದೇಶ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇರಾನ್. ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನಿಮಯ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸರಿಸುಮಾರು 478 ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 4,781,640 ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸವೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.
ಇರಾನ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ.40 ರಿಂದ ಶೇ.50ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ರಿಯಾಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಟೋಮನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೋಮನ್ 10 ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ US ಡಾಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯೂರೋಗಳಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.