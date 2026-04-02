ಮುಖದ ಸ್ಕಿನ್‌ ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾ.. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!

Korean glass skin: ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ಕೊರಿಯನ್ರಂತೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊರಿಯನ್ರಂತೆ ಗಾಜಿನಂತಹ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊರಿಯನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೊರಿಯನ್ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಗಾಜಿನಂತಹ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ಹೊಳಪಿನ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕೊರಿಯನ್ ಗಾಜಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ದಿನಚರಿಯು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ.
1 ಚಮಚ ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸ, 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ರೋಸ್ ವಾಟರ್, ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬಳಿಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕು. ಮುಖ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.