ಈ ಹಾಟ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿನಿ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್..‌ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಏನು?

Ileana D'Cruz banned from Tamil film industry: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ ಇಲಿಯಾನ ಡಿ ಕ್ರೂಸ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ಇಲಿಯಾನ ಕಳೆದು ಹೋದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸು, ಪೋಕಿರಿ, ಬರ್ಫಿ, ರೋಸ್ತಾಂ, ಕೆಡಿ, ಕತರ್ನಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಯಾನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರು. ಇಲಿಯಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗೋಗ್ತಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಇಲಿಯಾನ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೀ ಬಿಗ್ ಬುಲ್, ರೈಡ್, ಮುಬರಕನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್, ಮೈನ್ ಥೇರ ಹೀರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಲಿಯಾನ ಡಿ ಕ್ರೂಸ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ದೂರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಇಲಿಯಾನಗೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲಿಯಾನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಕೂಡ ಏರಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಟಿಸೋ ಇಚ್ಛೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಇಲಿಯಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣ ಪಡೆದರೂ ಇಲಿಯಾನ ಸಿನಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ವಂತೆ. ನಿರ್ಮಾಪರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ತಮಿಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡದಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಲಿಯಾನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೀಚ್, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಲಿಯಾನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂದರೆ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ದೋ ಔರ್ ದೋ ಪ್ಯಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.