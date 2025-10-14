English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 53 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಆರಂಭ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು! ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸಮಯ

53 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಆರಂಭ : ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು! ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಸಮಯ

ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯವರೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
1 /7

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸುವುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. 

2 /7

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.  ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. 

3 /7

ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರುವು ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಸಂತಸ ತರುವುದು.  ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಿರಿ. 

4 /7

ಮಕರ ರಾಶಿ :  ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

5 /7

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುವುದು. 

6 /7

ಮೀನ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.  ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.

7 /7

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Jupiter Jupiter Transit Jupiter Tranist effect GURU GOCHARA Guru Gochara prabhava

Next Gallery

ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ