Gold price : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ..! ತಪ್ಪಿದರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ..

Avoid gold fraud: ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಶುದ್ದತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದೆಂರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
 
Gold jewelry: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಅವುಗಳ 'ಶುದ್ಧತೆ'ಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.  

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಂಚನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.  

ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿ BIS ನ ತ್ರಿಕೋನ ಲೋಗೋ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಲೋಗೋ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸೀಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  

ಬಿಐಎಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಯಂತ್ರಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.  

ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.  

ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಹೊಸ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹಳೆಯ ಆಭರಣಗಳು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವಂತೆ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ.  

ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು BIS ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

