  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!

ಯಾರಾದರೂ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತರಿಯೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಆದೇಶವು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

  ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ CCS (NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2025 ರ ನಿಯಮ 4A ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಆ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ. ನೀವು ಪಿಎಸ್‌ಯುನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು (ಪಿಎಸ್‌ಯು + ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದರೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೂ ಇದೇ ಸೂತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

  ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಿಯಮವು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

