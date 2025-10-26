English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ! ಪ್ರತಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ EPFO ನೀಡುವುದು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.

PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ! ಪ್ರತಿ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ EPFO ನೀಡುವುದು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ನೌಕರರ ಠೇವಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಥವಾ EDLI ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1976 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. 
ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದು EDLI ಯೋಜನೆಯ   ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (EPS)ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

EDLI ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಡೆದ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2021 ರಂದು EPFO ​​ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ನೌಕರರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ 0.5% ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ EDLI ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು EPF ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EDLI ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ/ಗಂಡ, 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ 5 IF ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ EPF ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಯಮ. ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

