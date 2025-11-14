English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ..

Important Update on Gold Loans: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್‌ ಪಾವತಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
 
Important Update on Gold Loans: ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಸಿಗುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ, ಮರುಪಾವತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕೈಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವವರು ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯ—EMI, ಬುಲೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

EMI ವಿಧಾನ ಗೃಹಸಾಲದಂತೆಯೇ ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ. EMI ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ SMA ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  

ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಡುವು ತಪ್ಪಿದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  

ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯೇ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

ಯಾವ ವಿಧಾನ ಆರಿಸಿದರೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಪಾವತಿ ಗಡುವು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಬುಲೆಟ್ ಪಾವತಿ ಗಡುವು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿಯ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.  

